Россиянин, которого переехал снегоуборщик в Японии, пришел в сознание

Попавший в Японии под снегоуборочную машину россиянин находится в сознании

Россиянин, который попал под снегоуборщик в японском городе Имидзу, пришел в больнице в сознание. Об этом ТАСС рассказали в генеральном консульстве РФ в Ниигате.

По словам дипломатов, пострадавший 39-летний мужчина находится в больнице при университете Тояма. Он в сознании и ему оказывается вся необходимая помощь. В генконсульстве подчеркнули, что поддерживают постоянный контакт с больницей и с предприятием, где работает россиянин. Родственники пострадавшего уже оповещены о происшедшем.

27 января японские СМИ сообщили, что россиянин в тяжелом состоянии был госпитализирован после того, как попал под снегоуборочную машину. Инцидент произошел на территории компании по экспорту подержанных автомобилей, в которой работал пострадавший.

