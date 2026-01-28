В Миннеаполисе мужчина распылил неизвестное вещество на конгрессвумен

Член нижней палаты конгресса США, представляющая Демократическую партию, Ильхан Омар подверглась нападению во время выступления в городе Миннеаполисе. Трансляцию мероприятия вел телеканал Fox News.

На кадрах видно, как неизвестный мужчина распылил некую жидкость в направлении парламентария. Это произошло после того, как она призвала отправить в отставку или запустить процедуру импичмента в отношении министра внутренней безопасности страны Кристи Ноэм и расформировать Службу иммиграционного и таможенного контроля (ICE).

По данным журналистов, распыленное неизвестным вещество имело резкий запах. Нарушителя общественного порядка задержали, а законодатель продолжила свое выступление.

17 января газета The New York Post со ссылкой на председателя комитета по надзору палаты представителей конгресса США Джеймса Комера и источники в силовых структурах написала, что Ильхан Омар попала под пристальное внимание в связи с подозрениями в незаконном обогащении. В отношении парламентария организовали проверку из-за резкого увеличения благосостояния ее семьи. Как выяснили журналисты, в избирательном округе законодателя от штата Миннесота был выявлен масштабный скандал с мошенничеством в сфере социальных услуг, оцениваемый в $9 млрд.

