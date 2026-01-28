На Украине сообщили о масштабных разрушениях энергообъекта в Одессе

Энергетический объект в Одессе в результате удара получил «колоссальные разрушения», на ремонт оборудования уйдет длительное время. Об этом сообщили в пресс-службе энергокомпании ДТЭК, владеющей объектом.

«Разрушения колоссальные, и ремонтные работы требуют длительного времени, чтобы вернуть оборудование в рабочее состояние», — говорится в сообщении, опубликованном 27 января.

Отмечается, что на территории другой энергокомпании тем же утром произошла авария, после которой регион частично остался без света.

По данным холдинга, вследствие морозов и обрыва проводов электричество отсутствует у 68,9 тыс. жителей Одесской области. В настоящий момент в Одессе и части региона действуют аварийные отключения, добавили в ДТЭК.

В Одесской области в ночь на 27 января в течение почти трех часов действовала воздушная тревога. Местные СМИ в этот период сообщали о слышимых взрывах. Глава городской военной администрации Сергей Лысак сообщал о повреждении объекта инфраструктуры.

Ранее объект «Нафтогаза» попал под обстрел ВС России в Львовской области.