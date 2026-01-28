Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на Украине
Общество

На Украине сообщили о масштабных разрушениях энергообъекта в Одессе

ДТЭК: энергообъект в Одессе в результате удара получил колоссальные разрушения
Pavlo Palamarchuk/Reuters

Энергетический объект в Одессе в результате удара получил «колоссальные разрушения», на ремонт оборудования уйдет длительное время. Об этом сообщили в пресс-службе энергокомпании ДТЭК, владеющей объектом.

«Разрушения колоссальные, и ремонтные работы требуют длительного времени, чтобы вернуть оборудование в рабочее состояние», — говорится в сообщении, опубликованном 27 января.

Отмечается, что на территории другой энергокомпании тем же утром произошла авария, после которой регион частично остался без света.

По данным холдинга, вследствие морозов и обрыва проводов электричество отсутствует у 68,9 тыс. жителей Одесской области. В настоящий момент в Одессе и части региона действуют аварийные отключения, добавили в ДТЭК.

В Одесской области в ночь на 27 января в течение почти трех часов действовала воздушная тревога. Местные СМИ в этот период сообщали о слышимых взрывах. Глава городской военной администрации Сергей Лысак сообщал о повреждении объекта инфраструктуры.

Ранее объект «Нафтогаза» попал под обстрел ВС России в Львовской области.
 
Теперь вы знаете
В России массово закрываются бренды одежды и модные магазины. Что пошло не так?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!