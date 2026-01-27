28 января — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Праздники в России и мире 28 января
- День архива Военно-морского флота РФ
Сегодня день рождения отмечает Российский государственный архив Военно-морского флота — один из старейших в стране. Основанный 28 января 1724 года по указу Петра I, он сразу начал принимать на хранение документы, связанные со становлением флота, морскими экспедициями и сражениями.
В XIX веке организация была преобразована в Общий архив Морского министерства. Впоследствии она еще не раз меняла вывеску и структуру, пока в 1992 году не получила свое современное название — Российский государственный архив ВМФ. Сегодня здесь хранятся уникальные «свидетели истории» российского флота: вахтенные журналы, личные документы героев сражений, приказы, чертежи, атласы, карты и множество других документов.
- День высших офицерских классов ВМФ России
История высших специальных офицерских классов ВМФ восходит к первой половине XIX века, когда возникла необходимость в системной подготовке командного состава для управления флотом. 28 января (по старому стилю) 1827 года император Николай I издал указ об учреждении офицерского класса в составе корпуса при Морском ведомстве в Санкт-Петербурге. Инициатива его создания принадлежала контр-адмиралу Ивану Крузенштерну. Сегодня это высшее учебное заведение, которое обеспечивает повышение квалификации и переподготовку офицерских кадров ВМФ.
- Международный день защиты персональных данных
Дату отмечают с 2006 года по инициативе Совета Европы. Ее приурочили к подписанию в 1981 году Конвенции «О защите лиц в связи с автоматизированной обработкой персональных данных». Второе популярное название праздника — День конфиденциальности.
Сегодня тема защиты персональных данных особенно актуальна. Чтобы сохранить цифровую идентичность, важно проявлять бдительность в сети. Не стоит переходить по подозрительным ссылкам, вводить паспортные и платежные данные на сомнительных ресурсах. При покупке товаров в интернет-магазине или на сайте нужно проверить надежность торговой площадки.
- Международный день Лего
28 января 1958 года датский плотник Годтфред Кирк Кристиансен запатентовал оригинальный конструктор под названием Lego — от датских слов «leg godt», что означает «хорошо играй». Интересно, что изначально детали игрушки изготавливались из дерева и лишь со временем стали пластиковыми.
Конструкторы быстро завоевали популярность благодаря своей универсальности и безграничным возможностям для творчества. Сегодня среди почитателей Лего — люди всех возрастов.
- Всемирный день безработных
Дату предложили отмечать международные трудовые и профсоюзные организации в 2019 году, чтобы привлечь внимание общества и правительств разных стран к проблемам безработицы. Она приурочена к историческому событию: 28 января 1930 года в Гааге состоялся первый Международный конгресс безработных.
В современных условиях автоматизации и изменения рынка труда этот день становится поводом для обсуждения новых форматов занятости и поддержки тех, кто оказался в поиске работы.
Какие праздники и памятные даты отмечаются 28 января в других странах
День памяти Хосе Марти — Куба. В этот день на Кубе вспоминают поэта, писателя, философа и революционера, лидера освободительного движения Хосе Марти. Он также выступал против угрозы экспансии США в Латинской Америке. В честь национального героя в стране проходят тематические мероприятия.
День Армии — Армения. Государственный праздник приурочен к принятию в 1992 году постановления «Об обороне Республики Армения», что послужило началом создания национальной армии. В стране это нерабочий день. Среди традиций празднования — награждение отличившихся военнослужащих.
День черничных оладий — США. Гастрономический праздник посвящен популярной выпечке — оладьям. Американцы любят подавать их с черничным джемом либо добавлять спелые ягоды. Оба варианта достойны того, чтобы их попробовать.
Религиозные праздники 28 января
- День памяти преподобного Павла Фивейского
Преподобный Павел Фивейский жил в IV веке в Египте. Он родился в состоятельной семье, но в 15 лет остался сиротой. Утешение и духовное спасение юноша нашел в христианской вере. Когда начались гонения на христиан, Павел удалился в пустыню. Он прожил там в одиночестве более 90 лет, проводя дни и ночи в молитвах. Пищей ему служили финики и черствый хлеб, который ему приносили птицы, а одеждой — пальмовые листья.
Павел Фивейский скончался в возрасте 113 лет. Его духовный подвиг стал примером для других христиан. Сегодня преподобного Павла почитают как отца православного монашества.
• преподобного Иоанна Кущника;
• преподобномученика Пансофия Александрийского;
• преподобномучеников Прохора Пшинского и Гавриила Лесновского;
• святителя Герасима II (Палладаса), патриарха Александрийского;
• священномученика Михаила Самсонова, пресвитера.
Католическая церковь вспоминает:
• святого Фому Аквинского, священника и учителя Костела, покровителя католических школ;
• святого Хулиана Куэнкийского.
Народные праздники и приметы 28 января
- Павлов день
В этот день в народе вспоминали преподобного Павла Фивейского — родоначальника монашества. К Павлову дню относились с опасением. Считалось, что нужно быть осторожным на улице во время встречи с незнакомцами, чтобы не стать жертвой порчи или сглаза. Также полагалось задобрить в этот день домового.
Беременным женщинам полагалось сидеть дома. А вот молодежь в Павлов день смело играла свадьбы. Хозяюшки пекли большие круглые пироги в виде солнца и угощали ими домочадцев.
- Приметы
Яркие звезды — к сильному морозу.
Если звезды мерцают — будет метель.
Ясный день — к жаркому лету, а снежный — к дождливому.
Если на Павлов день ветрено — лето будет холодным.
Все птицы спрятались — к сильным морозам.
Какие исторические события произошли 28 января
- 1724 год — по указу Петра I основаны Петербургская академия наук и Петербургский университет.
- 1725 год — после кончины Петра Великого Преображенский и Семеновский полки обеспечили возведение на престол Екатерины I. В России наступила «эпоха дворцовых переворотов».
- 1813 год — вышел в свет роман Джейн Остин «Гордость и предубеждение».
- 1820 год — корабли русского флота «Восток» и «Мирный» под командованием Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева открыли Антарктиду.
- 1906 год — в Санкт-Петербурге открылись женские политехнические курсы — первое в России высшее техническое учебное заведение для женщин.
- 1956 год — лыжница Любовь Козырева принесла СССР первую в истории золотую медаль зимних Олимпиад.
- 1986 год — произошла катастрофа американского космического корабля «Челленджер».
Дни рождения и юбилеи 28 января
- В 1608 году родился Джованни Альфонсо Борелли — итальянский ученый-универсал, основоположник биомеханики.
- В 1611 году родился Ян Гевелий — польский астроном, конструктор телескопов, основатель селенографии (раздел астрофизики, занимающийся изучением, описанием и картографированием рельефа поверхности Луны).
- В 1741 году родилась Наталья Голицына — фрейлина, прототип главной героини повести Александра Пушкина «Пиковая дама».
- В 1841 году родился Василий Ключевский — российский историк, профессор Московского университета.
- В 1853 году родился Владимир Соловьев — русский философ, религиозный мыслитель, публицист, литературный критик, стоявший у истоков русского «духовного возрождения» начала XX века.
- В 1884 году родился Огюст Пиккар — швейцарский исследователь, физик, изобретатель стратостата и батискафа.
- В 1897 году родился Валентин Катаев — русский и советский писатель («Цветик-семицветик», «Белеет парус одинокий»).
- В 1955 году родился Сергей Дроздов — советский и российский певец, солист ВИА «Синяя птица».
- В 1963 году родился Сергей Супонев — российский телеведущий, руководитель дирекции детских программ ОРТ.
Кто отмечает дни рождения
- 83 года исполняется Александру Пашутину — советскому и российскому актеру театра и кино, народному артисту РФ («Гардемарины, вперед!», «Одиссея капитана Блада»).
- 72 года исполняется Николя Саркози — французскому политику, президенту Франции с 2007 по 2012 год.
- 58 лет исполняется Ольге Кабо — советской и российской актрисе театра и кино, заслуженной артистке РФ («Сирано де Бержерак», «Королева Марго»).
- 54 года исполняется Елене Барановой — российской баскетболистке, олимпийской чемпионке.
- 45 лет исполняется Элайдже Вуду — американскому актеру кино и телевидения, прославившемуся ролью Фродо Бэггинса в трилогии «Властелин колец».