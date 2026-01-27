28 января — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Календарь на 28 января: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

28 января в России отмечают День высших офицерских классов Военно-морского флота. В мире обсуждают защиту персональных данных и празднуют день рождения Лего. По народному календарю сегодня Павлов день, когда, согласно приметам, лучше свести к минимуму общение с незнакомцами. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 28 января и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 28 января

День архива Военно-морского флота РФ

Сегодня день рождения отмечает Российский государственный архив Военно-морского флота — один из старейших в стране. Основанный 28 января 1724 года по указу Петра I, он сразу начал принимать на хранение документы, связанные со становлением флота, морскими экспедициями и сражениями.

В XIX веке организация была преобразована в Общий архив Морского министерства. Впоследствии она еще не раз меняла вывеску и структуру, пока в 1992 году не получила свое современное название — Российский государственный архив ВМФ. Сегодня здесь хранятся уникальные «свидетели истории» российского флота: вахтенные журналы, личные документы героев сражений, приказы, чертежи, атласы, карты и множество других документов.

День высших офицерских классов ВМФ России

История высших специальных офицерских классов ВМФ восходит к первой половине XIX века, когда возникла необходимость в системной подготовке командного состава для управления флотом. 28 января (по старому стилю) 1827 года император Николай I издал указ об учреждении офицерского класса в составе корпуса при Морском ведомстве в Санкт-Петербурге . Инициатива его создания принадлежала контр-адмиралу Ивану Крузенштерну . Сегодня это высшее учебное заведение, которое обеспечивает повышение квалификации и переподготовку офицерских кадров ВМФ.

Международный день защиты персональных данных

Дату отмечают с 2006 года по инициативе Совета Европы . Ее приурочили к подписанию в 1981 году Конвенции «О защите лиц в связи с автоматизированной обработкой персональных данных». Второе популярное название праздника — День конфиденциальности.

Сегодня тема защиты персональных данных особенно актуальна. Чтобы сохранить цифровую идентичность, важно проявлять бдительность в сети. Не стоит переходить по подозрительным ссылкам, вводить паспортные и платежные данные на сомнительных ресурсах. При покупке товаров в интернет-магазине или на сайте нужно проверить надежность торговой площадки.

New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Международный день Лего

28 января 1958 года датский плотник Годтфред Кирк Кристиансен запатентовал оригинальный конструктор под названием Lego — от датских слов «leg godt», что означает «хорошо играй». Интересно, что изначально детали игрушки изготавливались из дерева и лишь со временем стали пластиковыми.

Конструкторы быстро завоевали популярность благодаря своей универсальности и безграничным возможностям для творчества. Сегодня среди почитателей Лего — люди всех возрастов.

Всемирный день безработных

Дату предложили отмечать международные трудовые и профсоюзные организации в 2019 году, чтобы привлечь внимание общества и правительств разных стран к проблемам безработицы. Она приурочена к историческому событию: 28 января 1930 года в Гааге состоялся первый Международный конгресс безработных.

В современных условиях автоматизации и изменения рынка труда этот день становится поводом для обсуждения новых форматов занятости и поддержки тех, кто оказался в поиске работы.

Максим Богодвид/РИА Новости

Какие праздники и памятные даты отмечаются 28 января в других странах

День памяти Хосе Марти — Куба. В этот день на Кубе вспоминают поэта, писателя, философа и революционера, лидера освободительного движения Хосе Марти. Он также выступал против угрозы экспансии США в Латинской Америке. В честь национального героя в стране проходят тематические мероприятия.

День Армии — Армения. Государственный праздник приурочен к принятию в 1992 году постановления «Об обороне Республики Армения», что послужило началом создания национальной армии. В стране это нерабочий день. Среди традиций празднования — награждение отличившихся военнослужащих.

День черничных оладий — США. Гастрономический праздник посвящен популярной выпечке — оладьям. Американцы любят подавать их с черничным джемом либо добавлять спелые ягоды. Оба варианта достойны того, чтобы их попробовать.

lindsaysworld/Shutterstock/FOTODOM

Религиозные праздники 28 января

День памяти преподобного Павла Фивейского

Преподобный Павел Фивейский жил в IV веке в Египте . Он родился в состоятельной семье, но в 15 лет остался сиротой. Утешение и духовное спасение юноша нашел в христианской вере. Когда начались гонения на христиан, Павел удалился в пустыню. Он прожил там в одиночестве более 90 лет, проводя дни и ночи в молитвах. Пищей ему служили финики и черствый хлеб, который ему приносили птицы, а одеждой — пальмовые листья.

Павел Фивейский скончался в возрасте 113 лет. Его духовный подвиг стал примером для других христиан. Сегодня преподобного Павла почитают как отца православного монашества.

Павел Фивейский Wikimedia Commons

Православная церковь 28 января также чтит память: • преподобного Иоанна Кущника;

• преподобномученика Пансофия Александрийского;

• преподобномучеников Прохора Пшинского и Гавриила Лесновского;

• святителя Герасима II (Палладаса), патриарха Александрийского;

• священномученика Михаила Самсонова, пресвитера. Католическая церковь вспоминает: • святого Фому Аквинского, священника и учителя Костела, покровителя католических школ;

• святого Хулиана Куэнкийского.

Народные праздники и приметы 28 января

Павлов день

В этот день в народе вспоминали преподобного Павла Фивейского — родоначальника монашества. К Павлову дню относились с опасением. Считалось, что нужно быть осторожным на улице во время встречи с незнакомцами, чтобы не стать жертвой порчи или сглаза. Также полагалось задобрить в этот день домового.

Беременным женщинам полагалось сидеть дома. А вот молодежь в Павлов день смело играла свадьбы. Хозяюшки пекли большие круглые пироги в виде солнца и угощали ими домочадцев.

Приметы

Если звезды мерцают — будет метель.

Ясный день — к жаркому лету, а снежный — к дождливому.

Если на Павлов день ветрено — лето будет холодным.

Все птицы спрятались — к сильным морозам.

Какие исторические события произошли 28 января

1724 год — по указу Петра I основаны Петербургская академия наук и Петербургский университет.

— по указу Петра I основаны Петербургская академия наук и Петербургский университет. 1725 год — после кончины Петра Великого Преображенский и Семеновский полки обеспечили возведение на престол Екатерины I. В России наступила «эпоха дворцовых переворотов».

— после кончины Петра Великого Преображенский и Семеновский полки обеспечили возведение на престол Екатерины I. В России наступила «эпоха дворцовых переворотов». 1813 год — вышел в свет роман Джейн Остин «Гордость и предубеждение».

— вышел в свет роман Джейн Остин «Гордость и предубеждение». 1820 год — корабли русского флота «Восток» и «Мирный» под командованием Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева открыли Антарктиду.

Шлюпы «Восток» и «Мирный» у берегов открытой ими Антарктиды в январе 1820 года и руководители экспедиции Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев, коллаж М. М. Семенов/Wikimedia Commons

1906 год — в Санкт-Петербурге открылись женские политехнические курсы — первое в России высшее техническое учебное заведение для женщин.

— в Санкт-Петербурге открылись женские политехнические курсы — первое в России высшее техническое учебное заведение для женщин. 1956 год — лыжница Любовь Козырева принесла СССР первую в истории золотую медаль зимних Олимпиад.

— лыжница Любовь Козырева принесла СССР первую в истории золотую медаль зимних Олимпиад. 1986 год — произошла катастрофа американского космического корабля «Челленджер».

Дни рождения и юбилеи 28 января

В 1608 году родился Джованни Альфонсо Борелли — итальянский ученый-универсал, основоположник биомеханики.

— итальянский ученый-универсал, основоположник биомеханики. В 1611 году родился Ян Гевелий — польский астроном, конструктор телескопов, основатель селенографии (раздел астрофизики, занимающийся изучением, описанием и картографированием рельефа поверхности Луны) .

— польский астроном, конструктор телескопов, основатель селенографии . В 1741 году родилась Наталья Голицына — фрейлина, прототип главной героини повести Александра Пушкина «Пиковая дама».

— фрейлина, прототип главной героини повести Александра Пушкина «Пиковая дама». В 1841 году родился Василий Ключевский — российский историк, профессор Московского университета.

— российский историк, профессор Московского университета. В 1853 году родился Владимир Соловьев — русский философ, религиозный мыслитель, публицист, литературный критик, стоявший у истоков русского «духовного возрождения» начала XX века.

— русский философ, религиозный мыслитель, публицист, литературный критик, стоявший у истоков русского «духовного возрождения» начала XX века. В 1884 году родился Огюст Пиккар — швейцарский исследователь, физик, изобретатель стратостата и батискафа.

— швейцарский исследователь, физик, изобретатель стратостата и батискафа. В 1897 году родился Валентин Катаев — русский и советский писатель («Цветик-семицветик», «Белеет парус одинокий»).

— русский и советский писатель («Цветик-семицветик», «Белеет парус одинокий»). В 1955 году родился Сергей Дроздов — советский и российский певец, солист ВИА «Синяя птица».

— советский и российский певец, солист ВИА «Синяя птица». В 1963 году родился Сергей Супонев — российский телеведущий, руководитель дирекции детских программ ОРТ.

83 года исполняется Александру Пашутину — советскому и российскому актеру театра и кино, народному артисту РФ («Гардемарины, вперед!», «Одиссея капитана Блада»).

Телега Online/VK Видео

72 года исполняется Николя Саркози — французскому политику, президенту Франции с 2007 по 2012 год.

— французскому политику, президенту Франции с 2007 по 2012 год. 58 лет исполняется Ольге Кабо — советской и российской актрисе театра и кино, заслуженной артистке РФ («Сирано де Бержерак», «Королева Марго»).

Ольга Кабо в сериале «Ловец снов» (2022) «Горад»