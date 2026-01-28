Размер шрифта
Семья Шатунова назвала сумму общего ущерба по делу продюсера Разина

ТАСС: семья Шатунова оценила ущерб по делу продюсера Разина в 1 млрд рублей
alexkich/Shutterstock/FOTODOM

Семья солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова оценила размер ущерба по уголовному делу в отношении продюсера Андрея Разина в 1 млрд рублей. Об этом ТАСС рассказали в окружении семьи певца.

По словам собеседника агентства, ущерб по уголовному делу Разина из-за появления в нем непосредственно связанного с Шатуновым второго эпизода мошенничества может увеличиться с 500 млн рублей до 1 млрд рублей.

В декабре сообщалось, что Разин уехал из России после возбуждения против него уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Он скрывается от следствия на территории штата Флорида в США, в частности в городе Майами. У продюсера там есть дальние родственники, которых он часто посещал.

Разин обвиняется в использовании поддельного договора с автором песен Сергеем Кузнецовым, чтобы присваивать себе лицензионные выплаты за хиты «Ласкового мая». По данным следствия, с помощью этой схемы продюсер заработал около 500 млн рублей. Второй эпизод мошенничества связан с использованием Разиным фиктивного соглашения с Шатуновым.

Ранее продюсер Разин подал заявление о незаконном использовании песен «Ласкового мая».
 
