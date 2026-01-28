Размер шрифта
Бориса Акунина обвинили в умышленном уклонении от явки в суд по своему делу

Суд назвал Бориса Акунина уклоняющимся от явки по своему уголовному делу
Максим Блинов/РИА Новости

Писатель Борис Акунин (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) (Григорий Чхартишвили) умышленно уклоняется от явки в суд по своему уголовному делу. Об этом, ссылаясь на решение апелляционного суда по второму делу писателя, сообщает ТАСС.

В документе отмечается, что 7 сентября 2014 год Акунин покинул страну и с тех пор в Россию не вернулся. Он не был привлечен к уголовной ответственности по данному делу на территории иностранного государства и уклоняется от явки в суд.

Прокуратура утверждает, что в ходе предварительного следствия были приняты все предусмотренные законом меры для установления местонахождения Акунина, уведомления о судебном заседании направлялись по последнему известному месту его жительства, разыскные мероприятия не смогли установить местонахождение обвиняемого .

В свою очередь, адвокат Акунина заявил, что прокуратура не представила доказательств об объявлении писателя в федеральный розыск и доказательств его нахождения за пределами страны.

27 января сообщалось, что Таганский суд Москвы ужесточил наказание Акунину, заменив ему вид исправительного учреждения.

Ранее Акунин призвал «перекроить» Европу.
 
