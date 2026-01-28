Размер шрифта
Переговоры о мире на Украине
Армия

В российском регионе обломки беспилотников повредили дома

В Краснодарском крае обломки дронов ВСУ повредили четыре частных дома
РИА Новости

В Северском районе Краснодарского края четыре частных дома получили повреждения в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

По его информации, в хуторе Свободном обломки БПЛА повредили два частных дома, в них выбило стекла в окнах. В станице Северской два частных дома получили повреждения из-за атаки дронов. В одном здании были повреждены кровля, потолок и пол, а в другом — выбиты стекла.

В оперштабе также заявили, что во всех случаях пострадавших нет.

Там добавили, что оперативные и специальные службы работают на местах.

Несколькими часами ранее сообщалось, что около пяти взрывов раздались в пригороде Таганрога Ростовской области. Речь может идти об отражении атаки украинских беспилотников.

До этого временно перекрыли движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту. Водителей, находящихся на мосту и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.
 
