Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на Украине
Общество

Пожар произошел в Киевской области после срабатывания систем ПВО

В Белогородской общине Киевской области после срабатывания ПВО загорелся дом
Sofiia Gatilova/Reuters

Пожар произошел в многоэтажном доме в Белогородской общине Киевской области после срабатывания украинских систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в своем Telegram-канале написал руководитель военной администрации региона Николай Калашник.

«Поврежден многоэтажный жилой дом. Произошел пожар кровли и верхнего этажа», — говорится в заявлении.

Чиновник отметил, что сейчас на месте происшествия находятся сотрудники экстренных служб. В том числе специалисты эвакуируют жильцов дома, людям оказывается вся необходимая помощь.

27 января на объекте критической инфраструктуры «Нафтогаза» в Львовской области произошел пожар. Огонь вспыхнул в результате прилетов. В компании рассказали, что все технологические процессы на объекте были приостановлены «из соображений безопасности, чтобы защитить людей и не допустить загрязнения окружающей среды». На место происшествия выезжали сотрудники Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины. По словам главы правления «Нафтогаза» Сергея Корецкого, это был 15-й удар по объектам критической инфраструктуры с начала 2026 года.

Ранее в Киеве сняли на видео горящие трансформаторные будки.
 
Теперь вы знаете
В России массово закрываются бренды одежды и модные магазины. Что пошло не так?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!