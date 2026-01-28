Пожар произошел в Киевской области после срабатывания систем ПВО

Пожар произошел в многоэтажном доме в Белогородской общине Киевской области после срабатывания украинских систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в своем Telegram-канале написал руководитель военной администрации региона Николай Калашник.

«Поврежден многоэтажный жилой дом. Произошел пожар кровли и верхнего этажа», — говорится в заявлении.

Чиновник отметил, что сейчас на месте происшествия находятся сотрудники экстренных служб. В том числе специалисты эвакуируют жильцов дома, людям оказывается вся необходимая помощь.

27 января на объекте критической инфраструктуры «Нафтогаза» в Львовской области произошел пожар. Огонь вспыхнул в результате прилетов. В компании рассказали, что все технологические процессы на объекте были приостановлены «из соображений безопасности, чтобы защитить людей и не допустить загрязнения окружающей среды». На место происшествия выезжали сотрудники Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины. По словам главы правления «Нафтогаза» Сергея Корецкого, это был 15-й удар по объектам критической инфраструктуры с начала 2026 года.

Ранее в Киеве сняли на видео горящие трансформаторные будки.