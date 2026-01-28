Размер шрифта
США вывезли из Шотландии Каландадзе, который был капитаном захваченного танкера

США вывезли из Шотландии капитана захваченного танкера Marinera Каландадзе
US European Command/X/Reuters

Береговая охрана США вывезла из Великобритании капитана и первого помощника захваченного нефтяного танкера Marinera. Об этом сообщила шотландский генеральный прокурор Рут Чартерис, сообщает телеканал Sky News.

Родственники капитана Автандила Каландадзе пытались добиться того, чтобы тот остался в Шотландии. Их адвокаты подали в Эдинбургский суд ходатайство о вынесении экстренного постановления, предотвращающего вывоз судна и находящихся на его борту лиц за пределы Британии. Суд первоначально удовлетворил ходатайство, но затем отозвал свое решение.

Как заявила Чартерис на судебном заседании, прошедшем 27 января, капитан и первый помощник «сейчас находятся на борту судна береговой охраны США Munro и покинули территориальное море Соединенного Королевства». По ее словам, министерство юстиции США отправило на электронную почту Генпрокуратуры письмо, в котором подтвердило эту информацию.

Чартерис рассказала, что остальные 26 членов экипажа Marinera были доставлены в центр армейского резерва в шотландском городе Инвернесс. Сейчас они находятся в отеле в городе Элгин в Шотландии. Ни один из этих 26 человек не запрашивал убежища: пятеро из них хотят отправиться в США, остальные — в другие страны.

7 января Европейское командование Вооруженных сил США сообщило, что Marinera задержали в Северной Атлантике на основании ордера, выданного федеральным судом Соединенных Штатов, после того, как его отследил береговой катер USCGC Munro. Судно находилось примерно в 200–300 км к югу от побережья Исландии. Танкер направлялся в сторону Мурманска.

США обвинили судно в нарушении санкций, связанных с перевозкой нефти из Венесуэлы. Преследование продолжалось более двух недель после того, как в декабре экипаж отказался пустить на борт досмотровую группу американской береговой охраны.

Ранее в США назвали захват российского танкера сигналом Путину.
 
