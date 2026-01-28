Размер шрифта
На москвича составили 45 протоколов за демонстрацию запрещенной символики в интернете

РИА: на москвича составили 45 протоколов за публичную демонстрацию свастики
Руслан Кривобок/РИА Новости

Суд в Москве получил 45 административных протоколов в отношении мужчины по статье КоАП РФ о пропаганде либо публичной демонстрации запрещенной в России символики. Об этом свидетельствуют судебные материалы, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Как следует из документов, с конца декабря на москвича были составлены 45 протоколов. По 42 из них уже вынесены постановления о назначении административного наказания, даты рассмотрения еще трех материалов пока не определены.

Источник агентства, знакомый с ходом разбирательств, сообщил, что административный арест фигуранту не назначался, суд ограничился штрафами. В соответствии с санкцией статьи их размер составляет от одной до двух тысяч рублей за каждый эпизод.

В одном из судебных постановлений указано, что мужчина разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» изображения свастики, руководителя нацистской партии и ее эмблему. Нарушение было выявлено сотрудниками Центра по противодействию экстремизму ГУМВД России по Москве. Сам фигурант в судебном заседании не участвовал, следует из материалов дела.

До этого жителя Волгограда привлекли к ответственности за публичную демонстрацию нацистской символики. Установлено, что 21 января 2026 года мужчина прогуливался по улице в немецком плаще бундесвера с погонами унтер-офицера времен третьего рейха нацистской Германии. Во время заседания обвиняемый признал вину. Его приговорили к наказанию в виде административного ареста сроком на пять суток.

Ранее жителя Саранска отправили на исправительные работы из-за рисунков свастики.
 
