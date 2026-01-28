Спасение горного барана из ледяной реки попало на видео

В США запечатлели на видео спасение горного барана из ледяной реки

Горный баран упал в ледяную реку в округе Ганнисон американского штата Колорадо, он был спасен. Об этом сообщает Yahoo.

Инцидент произошел 26 января. На видеозаписи, опубликованной Юго-западным региональным управлением парков и дикой природы Колорадо, видно, как животное застряло во льду, а сотрудники управления бросились вытаскивать его.

Как заявили в управлении, они на транспорте отвезли барана к горе, где находилось его стадо. Там они выпустили животное на волю.

16 декабря 2025 года сообщалось, что сотни баранов оказались на дне озера в Башкирии. Поголовье принадлежит одному владельцу. Баранов решили перегнать по льду недалеко от деревни Луч, но он оказался недостаточно плотным, поэтому животные провалились.

Ранее в Новой Зеландии баран вырвался из загона и затоптал пенсионеров, пришедших покормить овец.