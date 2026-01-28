Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на Украине
Общество

Спасение горного барана из ледяной реки попало на видео

В США запечатлели на видео спасение горного барана из ледяной реки
CPW SW Region/X

Горный баран упал в ледяную реку в округе Ганнисон американского штата Колорадо, он был спасен. Об этом сообщает Yahoo.

Инцидент произошел 26 января. На видеозаписи, опубликованной Юго-западным региональным управлением парков и дикой природы Колорадо, видно, как животное застряло во льду, а сотрудники управления бросились вытаскивать его.

Как заявили в управлении, они на транспорте отвезли барана к горе, где находилось его стадо. Там они выпустили животное на волю.

16 декабря 2025 года сообщалось, что сотни баранов оказались на дне озера в Башкирии. Поголовье принадлежит одному владельцу. Баранов решили перегнать по льду недалеко от деревни Луч, но он оказался недостаточно плотным, поэтому животные провалились.

Ранее в Новой Зеландии баран вырвался из загона и затоптал пенсионеров, пришедших покормить овец.
 
Теперь вы знаете
В России массово закрываются бренды одежды и модные магазины. Что пошло не так?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!