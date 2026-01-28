Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеПритязания США на Гренландию
Общество

В Москве запретили объявления о сдаче жилья только славянам

РИА: в Москве суд запретил объявления о сдаче жилья в аренду только славянам
Shutterstock

Савеловский районный суд Москвы запретил объявления о сдаче жилья в аренду только славянам. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Как установил суд, на популярном сайте объявлений и в Telegram-канале по сдаче жилья в столице было опубликовано предложение по квартире на улице Артюхиной, где предпочтение отдавалось «арендаторам славянской национальности». Инстанция отметила, что в объявлении есть сведения, свидетельствующие о дискриминационном характере размещенной информации, а законом запрещена дискриминация соискателей объявления по национальному признаку.

Суд признал информацию, опубликованную на этих ресурсах, запрещенной к распространению в России.

«Кроме этого, суд обязал Роскомнадзор включить эти сетевые адреса в единый реестр доменных имен... позволяющих идентифицировать сайты в сети интернет, содержащие информацию, распространение которой в РФ запрещено», — сказали в пресс-службе.

До этого Никулинский районный суд Москвы удовлетворил иски межрайонного прокурора о запрете публикаций с дискриминационными условиями найма.

В первом случае речь шла о вакансии домработницы в трехкомнатную квартиру, где одним из критериев был указан пункт «кандидат должен быть славянином». Суд признал это дискриминацией по национальному признаку и внес web-страницу с объявлением в перечень запрещенных к распространению.

Во втором случае требование «только для славян» содержалось в вакансии начальника охраны объектов. Этот иск прокуратуры суд также удовлетворил, запретив распространение объявления.

Ранее эксперт объяснил запрет объявлений с формулировкой «только для славян».
 
Теперь вы знаете
В России массово закрываются бренды одежды и модные магазины. Что пошло не так?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!