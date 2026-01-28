В Москве запретили объявления о сдаче жилья только славянам

РИА: в Москве суд запретил объявления о сдаче жилья в аренду только славянам

Савеловский районный суд Москвы запретил объявления о сдаче жилья в аренду только славянам. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Как установил суд, на популярном сайте объявлений и в Telegram-канале по сдаче жилья в столице было опубликовано предложение по квартире на улице Артюхиной, где предпочтение отдавалось «арендаторам славянской национальности». Инстанция отметила, что в объявлении есть сведения, свидетельствующие о дискриминационном характере размещенной информации, а законом запрещена дискриминация соискателей объявления по национальному признаку.

Суд признал информацию, опубликованную на этих ресурсах, запрещенной к распространению в России.

«Кроме этого, суд обязал Роскомнадзор включить эти сетевые адреса в единый реестр доменных имен... позволяющих идентифицировать сайты в сети интернет, содержащие информацию, распространение которой в РФ запрещено», — сказали в пресс-службе.

До этого Никулинский районный суд Москвы удовлетворил иски межрайонного прокурора о запрете публикаций с дискриминационными условиями найма.

В первом случае речь шла о вакансии домработницы в трехкомнатную квартиру, где одним из критериев был указан пункт «кандидат должен быть славянином». Суд признал это дискриминацией по национальному признаку и внес web-страницу с объявлением в перечень запрещенных к распространению.

Во втором случае требование «только для славян» содержалось в вакансии начальника охраны объектов. Этот иск прокуратуры суд также удовлетворил, запретив распространение объявления.

