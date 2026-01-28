В Белом доме на стене заметили фотографию Трампа с Путиным

Трамп повесил в Белом доме фотографию с Путиным с саммита на Аляске

Президент США Дональд Трамп повесил на стену в Белом доме фотографию, подаренную ему российским лидером Владимиром Путиным после саммита на Аляске. Об этом пишет РИА Новости.

27 января журналистка PBS Элизабет Ландерс сообщила в соцсети X, что увидела в вестибюле, соединяющем Западное крыло Белого дома с резиденцией американского президента, совместное фото Трампа и Путина с саммита в Анкоридже.

На опубликованном Ландерс фото видно, что под совместной фотографией лидеров висит снимок в рамке, на котором Трамп держит за руку свою внучку.

Как установило агентство, размещенная в Белом доме фотография Трампа и Путина полностью совпадает по размеру и композиции с тем снимком, который российский лидер отправил американскому коллеге после саммита на Аляске. Это же фото Трамп демонстрировал в Овальном кабинете 22 августа, выяснило РИА Новости.

В августе прошлого года Путин и Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания соглашений. Главы государств обсуждали ключевые вопросы: прекращение конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление двусторонних контактов в экономике и в сфере безопасности.

Ранее Белый дом комментировал фото Трампа с пингвином в Гренландии, утверждая, что птицу не волнует чужое мнение.