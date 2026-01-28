Размер шрифта
В России начнут по-новому считать алименты

Доцент Балынин: с 1 марта алименты будут считать от средней зарплаты по региону
Shutterstock

С 1 марта 2026 года алименты при оформлении единого пособия больше не будут считать от минимального размера оплаты труда (МРОТ), ориентиром будет являться средняя зарплата по региону. Об этом в беседе с РИА Новости заявил доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.

По его словам, сам по себе порядок вычисления алиментов останется прежним. При этом будет скорректирован именно их учет при назначении единого пособия.

Если заявитель в разводе и нет судебного решения или судебного приказа о взыскании алиментов, то в доход семьи при оценке нуждаемости для единого пособия они включатся в доле от установленной величины, отметил эксперт.

До 1 марта для учета используется МРОТ, составляющий 27 093 рубля. На одного ребенка эта доля составляет четверть, на двух детей — треть, на трех и более — половина.

По словам Балынина, с начала марта алименты начнут учитываться в доле от среднемесячной зарплаты по региону за предыдущий год. Для расчетов будут использоваться официальные данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат), а в случае их отсутствия — показатели за год, предшествующий предыдущему, уточнил эксперт.

В ноябре 2025 года депутаты Госдумы и сенатор Айрат Гибатдинов предложили установить минимальный размер алиментов на уровне не менее половины МРОТ. В тексте документа отмечается, что для трудоспособных родителей размер ежемесячных алиментов на несовершеннолетних детей должен составлять: на одного ребенка — половина, на двух детей — три четверти, на трех и более детей — полный размер величины прожиточного минимума на душу населения в целом по РФ.

Ранее юрист объяснил, как добиться алиментов, если бывший имитирует финансовую несостоятельность.
 
