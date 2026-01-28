Размер шрифта
Россиян предупредили, почему нельзя размораживать мясо в горячей воде

Эксперт Кузнецова: разморозка в горячей воде портит мясо и делает его опасным
Константин Михальчевский/РИА Новости

Размораживание мяса в горячей воде — распространенная, но опасная практика. Основная причина, по которой так делать нельзя, связана с образованием микробиологической опасности, рассказала «Газете.Ru» старший преподаватель кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Ксения Кузнецова.

«При быстром нагревании поверхности мяса в горячей воде (выше +40°C) создаются идеальные условия для размножения бактерий: внешние слои прогреваются, но внутренние остаются замерзшими. В верхних слоях продукта формируется «зона риска» (от +5° до +60°C), где патогены (например, сальмонелла, кишечная палочка) активно размножаются, а продукт в этой части уже начинает портиться. Кроме того, резкий перепад температур повреждает структуру белка, делая мясо жестким и сухим после приготовления», — объяснила она.

Существуют несколько оптимальных способов разморозки:

  1. В холодильнике (при +4°C) — медленно, но безопасно;
  2. В холодной воде — при таком способе необходима смена воды каждые 30 минут. Этот способ быстрее, но требует постоянного контроля;
  3. В микроволновке, на режиме разморозки — подходит для небольших кусков, но при такой разморозке края кусков могут «свариться».

«Безопасность мяса зависит не только от правильного приготовления, но и от правильного хранения, в том числе размораживания», — объяснила эксперт.

Ранее россиянам объяснили, как размораживать холодильник, чтобы не вырастить там опасные бактерии.
 
