Врач рассказал о последствиях ежедневного распития алкогольных напитков

Ежедневное употребление алкоголя вызывает психическую зависимость и приводит к увеличению риска развития свыше 200 заболеваний. Об этом РИА Новости сообщил заведующий врачебно-физкультурным диспансером Люберецкой областной больницы Александр Игумнов.

Врач отметил, что если каждый день пить спиртное, то может появиться психическая зависимость, которая в дальнейшем приведет к негативным последствиям для всего организма. При частом употреблении алкоголя повышается риск развития более 200 заболеваний, в том числе онкологических заболеваний, проблем с органами желудочно-кишечного тракта и патологий головного мозга.

Игумнов подчеркнул, что из внутренних органов при употреблении в первую очередь страдает желудочно-кишечный тракт, вследствие чего могут возникать эрозии и язвы, которые приведут к внутренним кровотечениям.

Врач призвал вести здоровый образ жизни с физической активностью и не путать алкоголь с расслаблением и отдыхом.

19 января психиатр и нарколог Василий Шуров заявил, что безалкогольные крепкие напитки бесполезны и даже опасны.

