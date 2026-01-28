Врач оценила опасность вспышки инфекции среди детей туристов в Таиланде

Вспышка инфекции среди детей туристов в отеле в Таиланде, предположительно, похожа на энтеровирус и особой опасности не представляет. Об этом в интервью РИА Новости рассказала кандидат медицинских наук, доцент департамента фундаментальной медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета Галина Компанец.

По ее словам, если рассмотреть ранее опубликованные фотографии заболевших в Таиланде детей, то по этиологии заболевание похоже на энтеровирусную инфекцию, которая, в свою очередь, включает в себя большое число разных вирусов, в том числе и Коксаки.

«Поэтому какой конкретно вирус это, мы сказать не можем, это нужно лабораторно исследовать. По некоторым признакам — да, это похоже на энтеровирусы», — сказала собеседница агентства.

Компанец уточнила, что энтеровирусы распространяются достаточно быстро, их большое количество, и каждый год появляются новые, и, как правило, они не опасны, а дети им подвержены и болеют часто, так как у них нет еще нет иммунитета.

Накануне Telegram-канал SHOT сообщил, что полуторагодовалый ребенок из России заболел во время отдыха в Таиланде — у него поднялась температура и появилась обширная сыпь, в том числе в области горла. Родители малыша также сообщили, что похожие симптомы наблюдаются и у других детей, которые проживают в том же отеле, что и они.

Ранее россиянин заболел энтеровирусом после купания в бассейне отеля на Пхукете.