Цена на золото пробила исторические максимумы, характерные для финансовых кризисов

Цена на золото обновила исторический максимум, превысив $5150 за тройскую унцию
Павел Лисицын/РИА Новости

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex, которая является подразделением Нью-Йоркской товарной биржи, обновила исторический максимум и впервые превысила отметку в $5150 за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 23:21 мск цена на драгоценный металл составляла $5151,4 за тройскую унцию (+1,36%).

При этом стоимость фьючерса на серебро с поставкой в марте текущего года на бирже Comex снижалась на 4,28%, до $110,555 за тройскую унцию.

Уровни доходности золота уже выше результатов, зафиксированных в периоды глобальных потрясений — финансового кризиса 2008 года и пандемии 2020 года.

26 января эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев высказал мнение, что стоимость золота за тройскую унцию может достигнуть $10 тыс. в перспективе 3-4 лет. По его словам, такой стоимости драгметалл может достичь при сохранении напряженности в мире, увеличении числа очагов нестабильности, санкционных противостояний и усилении торговой деглобализации. На этом фоне страны могут продолжить активные закупки золота.

Ранее Россия заработала более $200 млрд из-за роста цен на золото.
 
