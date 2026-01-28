В ГД высказались об отказах во въезде в Грузию для уроженцев Донбасса

Члены грузинского парламента не были осведомлены о случаях отказа во въезде в республику уроженцам Донбасса и Новороссии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Государственной думы РФ по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктора Водолацкого.

«На сегодняшний день контакты с депутатами парламента Грузии говорят о том, что они тоже не в курсе происходящего процесса на границе», — рассказал законодатель.

По его словам, инициаторами отказов во въезде в Грузию для уроженцев Донбасса и Новороссии могут быть лица внутри силовых структур страны, которые остаются сторонниками евроинтеграции. Как отметил Водолацкий, подобные инциденты — это «остаточные явления» политики прежнего руководства республики.

В декабре 2025 года появилась информация о том, что Грузия начала отказывать во въезде в страну россиянам, у которых в паспортах в графе место рождения указаны Крым, Луганская народная республика и Донецкая народная республика. Эти сведения подтвердила секция интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии. Дипломаты рекомендовали гражданам тщательно взвешивать риски поездок в Грузию. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее несколько сотен автомобилей попали в пробку на границе РФ и Грузии.