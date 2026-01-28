Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на Украине
Армия

В небе над Ростовской областью раздаются взрывы

Слюсарь: средства ПВО отражают налет украинских дронов на Ростовскую область
Евгений Биятов/РИА Новости

Средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотники в Азовском и Чертковском районах Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«На данный момент работа по отражению воздушной атаки продолжается», — написал он.

Слюсарь предупредил жителей региона о сохранении беспилотной опасности и призвал их быть осторожными.

До этого местные жители рассказали, что слышали около пяти взрывов в пригороде Таганрога Ростовской области. Речь могла идти об отражении атаки украинских беспилотников.

В ночь на 28 января в Северском районе Краснодарского края четыре частных дома пострадали в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). По информации регионального оперштаба, в хуторе Свободном обломки БПЛА повредили два частных дома, в них выбило стекла в окнах. В станице Северской два частных дома получили повреждения из-за атаки дронов. В одном здании были повреждены кровля, потолок и пол, а в другом — выбиты стекла. Обошлось без пострадавших.

Ранее глава Запорожской области рассказал о «циничной» атаке ВСУ на скорую помощь.
 
Теперь вы знаете
В России массово закрываются бренды одежды и модные магазины. Что пошло не так?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!