В небе над Ростовской областью раздаются взрывы

Средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотники в Азовском и Чертковском районах Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«На данный момент работа по отражению воздушной атаки продолжается», — написал он.

Слюсарь предупредил жителей региона о сохранении беспилотной опасности и призвал их быть осторожными.

До этого местные жители рассказали, что слышали около пяти взрывов в пригороде Таганрога Ростовской области. Речь могла идти об отражении атаки украинских беспилотников.

В ночь на 28 января в Северском районе Краснодарского края четыре частных дома пострадали в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). По информации регионального оперштаба, в хуторе Свободном обломки БПЛА повредили два частных дома, в них выбило стекла в окнах. В станице Северской два частных дома получили повреждения из-за атаки дронов. В одном здании были повреждены кровля, потолок и пол, а в другом — выбиты стекла. Обошлось без пострадавших.

Ранее глава Запорожской области рассказал о «циничной» атаке ВСУ на скорую помощь.