Ташкент призвал Москву не допускать ущемления прав мигрантов в ходе рейдов

Замглавы МИД Узбекистана призвал Москву к уважению к мигрантам в ходе рейдов

Заместитель министра иностранных дел Узбекистана Олимжон Абдуллаев обсудил с российским послом в республике Алексеем Ерховым вопросы трудовой миграции. Об этом сообщило посольство России в стране.

«В ходе встречи обсуждены вопросы совершенствования трудовой миграции и дальнейшее упорядочение миграционных процессов», — отмечается в сообщении.

По данным МИД Узбекистана, на встрече, которая прошла 26 января, особое внимание было уделено защите прав и законных интересов граждан Узбекистана, осуществляющих трудовую деятельность на территории России.

В частности, Ташкент подчеркнул недопустимость любых форм ущемления прав и человеческого достоинства граждан республики (включая тех, кто нарушил миграционное законодательство), в том числе в ходе миграционных проверок и рейдов.

«Встреча подтвердила нацеленность сторон на развитие прагматичного и взаимоуважительного диалога, направленного на упорядочение миграционных процессов и создание благоприятных условий для законной трудовой деятельности граждан Республики Узбекистан в Российской Федерации», — отметили в МИД республики.

24 января Telegram-канал Baza писал, что в Санкт-Петербурге и Ленинградской области силовики проводят широкомасштабные рейды в магазинах сети «Перекресток», направленные на выявление нарушений миграционного законодательства. Журналисты сообщили о задержании около 600 человек. Официально заявленной причиной рейдов является проверка соблюдения законодательства, регулирующего пребывание мигрантов на территории РФ.

