Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на Украине
Политика

Ташкент призвал Москву не допускать ущемления прав мигрантов в ходе рейдов

Замглавы МИД Узбекистана призвал Москву к уважению к мигрантам в ходе рейдов
Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Заместитель министра иностранных дел Узбекистана Олимжон Абдуллаев обсудил с российским послом в республике Алексеем Ерховым вопросы трудовой миграции. Об этом сообщило посольство России в стране.

«В ходе встречи обсуждены вопросы совершенствования трудовой миграции и дальнейшее упорядочение миграционных процессов», — отмечается в сообщении.

По данным МИД Узбекистана, на встрече, которая прошла 26 января, особое внимание было уделено защите прав и законных интересов граждан Узбекистана, осуществляющих трудовую деятельность на территории России.

В частности, Ташкент подчеркнул недопустимость любых форм ущемления прав и человеческого достоинства граждан республики (включая тех, кто нарушил миграционное законодательство), в том числе в ходе миграционных проверок и рейдов.

«Встреча подтвердила нацеленность сторон на развитие прагматичного и взаимоуважительного диалога, направленного на упорядочение миграционных процессов и создание благоприятных условий для законной трудовой деятельности граждан Республики Узбекистан в Российской Федерации», — отметили в МИД республики.

24 января Telegram-канал Baza писал, что в Санкт-Петербурге и Ленинградской области силовики проводят широкомасштабные рейды в магазинах сети «Перекресток», направленные на выявление нарушений миграционного законодательства. Журналисты сообщили о задержании около 600 человек. Официально заявленной причиной рейдов является проверка соблюдения законодательства, регулирующего пребывание мигрантов на территории РФ.

Ранее в Госдуме призвали отобрать холодное оружие у «мигрантов и гопников».
 
Теперь вы знаете
В России массово закрываются бренды одежды и модные магазины. Что пошло не так?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!