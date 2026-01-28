Мужчина вернулся домой через две недели после своих похорон

В Таиланде местный житель вернулся домой живым через две недели после похорон

Житель провинции Чианграй в Таиланде вернулся домой и обнаружил, что семья похоронила его две недели назад. Об этом пишет Mothership.

Как говорится в статье, в начале января текущего года власти уведомили семью 48-летнего мужчины, что он умер. Позже родным доставили его тело, которое было захоронено после проведения всех необходимых религиозных ритуалов. Однако 24 января мужчина вернулся домой живым.

В публикации не уточняется, почему члены семьи приняли похороненного ими человека за своего родственника.

Отмечается, что после произошедшего началось расследование. Личность умершего была установлена. Его останки передали родственникам.

До этого в Италии 78-летний житель деревни Тарквиния скончался после двух сердечных приступов, но чудесным образом «воскрес» после констатации смерти медиками.

Инцидент произошел 18 июля 2025 года. После того, как мужчине стало плохо, на место происшествия прибыла бригада скорой помощи. Медики вызвали вертолет, чтобы оперативно доставить пострадавшего в больницу, но, заметив, что он перестал подавать признаки жизни, отменили вызов. Один из сотрудников как раз разговаривал с похоронным бюро, когда находившийся в салоне автомобиля скорой помощи итальянец внезапно открыл глаза и заговорил.

Ранее писатель-фантаст Юрий Никитин завещал заморозить его тело для оживления в будущем.