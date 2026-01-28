Размер шрифта
Переговоры о мире на Украине
Армия

Над территорией России за ночь перехватили более 70 украинских дронов

Минобороны РФ: дежурные средства ПВО за ночь сбили 75 украинских БПЛА
Станислав Красильников/РИА Новости

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь сбили 75 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией РФ. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны в официальном Telegram-канале.

В ведомстве подчеркнули, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали для атак дроны самолетного типа.

Наибольшее количество воздушных целей — 24 — нейтрализовали в Краснодарском крае. В Крыму перехватили и уничтожили 23 беспилотника, над акваторией Черного моря — шесть, в Белгородской области — пять. Четыре летательных аппарата ликвидировали в Астраханской области, по три — над акваторией Азовского моря и в Курской области, по два — в Брянской и Воронежской областях. Единичные БПЛА сбили в Волгоградской, Ростовской и Тамбовской областях.

Утром 28 января оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что обломки сбитых дронов ВСУ повредили четыре частных дома в Северском районе. В двух зданиях в хуторе Свободном оказались выбиты окна. В одном здании в станице Северской были повреждены кровля, пол и потолок, в другом — выбиты стекла. При этом никакой информации о пострадавших не поступало. На места происшествий выезжали сотрудники оперативных служб.

Ранее в Брянской области во время атаки БПЛА пострадал мирный житель.
 
