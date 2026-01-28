Над территорией России за ночь перехватили более 70 украинских дронов

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь сбили 75 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией РФ. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны в официальном Telegram-канале.

В ведомстве подчеркнули, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали для атак дроны самолетного типа.

Наибольшее количество воздушных целей — 24 — нейтрализовали в Краснодарском крае. В Крыму перехватили и уничтожили 23 беспилотника, над акваторией Черного моря — шесть, в Белгородской области — пять. Четыре летательных аппарата ликвидировали в Астраханской области, по три — над акваторией Азовского моря и в Курской области, по два — в Брянской и Воронежской областях. Единичные БПЛА сбили в Волгоградской, Ростовской и Тамбовской областях.

Утром 28 января оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что обломки сбитых дронов ВСУ повредили четыре частных дома в Северском районе. В двух зданиях в хуторе Свободном оказались выбиты окна. В одном здании в станице Северской были повреждены кровля, пол и потолок, в другом — выбиты стекла. При этом никакой информации о пострадавших не поступало. На места происшествий выезжали сотрудники оперативных служб.

Ранее в Брянской области во время атаки БПЛА пострадал мирный житель.