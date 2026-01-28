В Австралии на острове Рождества началась массовая миграция мини-крабов

Миллионы детенышей красных крабов заполонили остров Рождества в Австралии, совершая ежегодную миграцию из моря в джунгли. Об этом сообщает издание People.

Мини-крабы покидают прибрежные воды и направляются в лесные массивы, где им предстоит провести первые годы жизни. В последние годы до суши добиралось лишь небольшое число особей — значительная часть детенышей становилась добычей рыб, скатов и китовых акул.

В Национальном парке острова Рождества отметили, что нынешняя масштабная миграция дает надежду на восстановление популяции. Миграция занимает в среднем около девяти дней. Достигнув безопасных участков в лесных зарослях, крабы будут жить там примерно три года, прежде чем вновь вернуться к морю.

25 октября телеканал ABC сообщил, что на австралийском острове Рождества началась ежегодная миграция красных крабов. Миллионы крабов заполонили автодороги острова, чтобы добраться из леса до океана. Там самки и самцы будут спариваться, после чего отложат яйца. Из них появятся личинки, которые через месяц превратятся в молодых крабов и начнут мигрировать обратно в лес, сообщает телеканал.

Отмечается, что местные жители всегда с восторгом относятся к этому явлению. Так, водители острова стараются избегать выезда на дороги рано утром и поздно вечером, чтобы создать условия для спокойного передвижения крабов. Также люди берут с собой грабли и воздуходувки, чтобы при необходимости помочь животным преодолеть препятствия на пути.

Ранее врачи достали живого краба из уха ребенка, отдыхавшего на пляже.