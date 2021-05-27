Глава СК заявил, что родители не хотели платить за охрану школы Казани, где произошла стрельба

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин раскритиковал ситуацию с охраной в школе в Казани, где произошло массовое убийство. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Школа не охранялась, хотя был договор об охране. Спрашиваю директрису: «Почему не охраняли школу?» — «Родители были против» — «Почему?». Молчит. А я-то знаю, почему — родители должны были дать деньги на охрану, они отказывались», — заявил он, выступая в ходе военно-научной конференции в Москве.

Также Баскрыкин отметил, что после аналогичной трагедии в колледже Керчи в 2018 году, 50% из всех поручений, которые давались в широком плане, начиная от охраны школ, заканчивая воспитательной работой, исполнены не были.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что вместо охраны в казанской школе была тревожная кнопка.

11 мая в казанской гимназии №175 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу. Погибли 9 человек, 23 пострадали. По факту нападения возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. 12 мая нападавший был арестован на два месяца.

По последним данным, шесть пострадавших при стрельбе детей остаются в больнице.