Авиакомпания Air France отменила рейс в Москву из-за ограничений против Белоруссии

Французская авиакомпания Air France отменила рейс AF1154, планировавшийся из Парижа в Москву 26 мая. Об этом сообщает РБК со ссылкой на табло столичного аэропорта Шереметьево.

В результате рейс Париж — Москва был перенесен на неопределенное время. Предполагалось, что борт приземлится в московской аэропорту в 15.00.

В настоящий момент неизвестно, когда теперь будет выполнен авиарейс из Парижа в Москву.

По неподтвержденной пока информации, рейс был отменен по техническим причинам, связанным с обходом воздушного пространства Белоруссии. Уточняется, что потребовалось получение нового разрешения на заход в воздушное пространство властей России.

Ранее в ЕС рекомендовали не летать над Белоруссией. Полеты в воздушном пространстве республики советуют совершать только в тех случаях, когда это необходимо для безопасности в непредвиденных обстоятельствах.

23 мая в Минске экстренно сел самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс, после сообщения о «минировании». На борту находился основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги.