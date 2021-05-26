В Австралии впервые за 3 тысячи лет родились тасманские дьяволы

В дикой природе материковой части Австралии впервые за более чем 3 тысячи лет родились тасманские дьяволы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на природоохранную организацию Aussie Ark.

«Семь новорожденных детенышей вселяют надежду, что у исчезающих видов животных может появиться новая популяция», — говорится в сообщении.

В 2020 году организация Aussie Ark выпустила в дикую природу 26 взрослых особей, и теперь у них появились детеныши. Новорожденные тасманские дьяволы чувствуют себя хорошо, и в настоящее время находятся под наблюдением.

Крупнейшее в мире выжившее сумчатое хищное животное было уничтожено на материковой части Австралии динго, разновидностью дикой собаки. С тех пор их основная часть жила на островном штате Тасмания. Однако их численность и на этой территории сократилась с 1990-х годов до 25 тысяч особей.

Источник видео: «Aussie Ark»