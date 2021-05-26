Более 70 россиян эвакуировали из сектора Газа

Более 70 граждан России эвакуировали из сектора Газа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посольство России в Палестине.

Отмечается, что россиян сначала направят в Каир, откуда они полетят в Москву.

Кроме того, еще 90 человек, в том числе граждан Казахстана, Украины и Молдавии планируется эвакуировать из сектора Газа.

20 мая президент Владимир Путин подписал распоряжение об эвакуации российских граждан и граждан СНГ из сектора Газа по их желанию. Соответствующий указ был подписан «в связи с резким ухудшением ситуации в секторе Газа в результате военной операции вооруженных сил государства Израиль».

11 мая на границах палестинского анклава произошла крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращали обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме после решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у арабских семей.

20 мая правительство Израиля одобрило предложение Египта по двустороннему прекращению огня в палестино-израильском конфликте. Представитель ХАМАС подтвердил взаимное прекращение огня.

Однако 21 мая у мечетей на Храмовой горе снова произошли столкновения.