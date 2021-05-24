СК поддержал идею ФСИН заменить трудовых мигрантов на осужденных

Официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что решение ФСИН о рабочих местах для заключенных может благоприятно отразиться на профилактике и снижении уровня преступности в стране. Об этом сообщает РИА «Новости».

Петренко отметила, что физический труд может способствовать исправлению осужденных, а оплачиваемая занятость для тех, кто будет выполнять работу на объектах, где не хватает рук, поможет им в дальнейшей социальной адаптации.

Также представитель СК России подчеркнула, что стабильная зарплата может быть направлена на возмещение ущерба и на исполнение приговора суда в случае назначения дополнительного наказания в виде штрафа. При этом, по ее словам, за указанным контингентом необходимо установить надлежащий контроль.

Петренко дополнила, что «часть трудовых мигрантов не всегда соблюдает требования российского законодательства». Согласно статистике, в 2020 году количество лиц из числа граждан других государств или лиц без гражданства, совершивших особо тяжкие преступления, составило более 2,5 тысяч —

это больше на 5,5%, по сравнению с 2019 годом. По ее словам, это еще один критерий, который позволяет говорить о целесообразности предложения ФСИН России.

Ранее директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников выдвинул инициативу заменить трудовых мигрантов российскими заключенными. Заключенных было предложено отправлять на работу за пределы колоний — стройки и золотые прииски. По оценкам главы ФСИН, рабочие места таким образом смогут получить около 188 тыс. человек.