В РПЦ объяснили отсутствие патриарха Кирилла на литургии в день своих именин

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл не провел литургию в храме Христа Спасителя в день своего тезоименитства (именин) 24 мая, чтобы не вызывать ажиотажа среди прихожан. Об этом сообщил управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий (Порубай), передает РИА «Новости».

По его словам, с предстоятелем Русской Православной церкви ничего не произошло, он чувствует себя хорошо.

«Увеличивается количество заболевших, а святейший хорошо знает: если будет служить в храме Христа Спасителя, множество людей безо всякого страха придет без всякого страха молиться вместе с ним», — сказал митрополит.

Он добавил, что в этот день патриарх решил молиться в уединении. Обычно он выбирает для этого скит близ Переделкина.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем тезоименитства.

В понедельник, 24 мая, в день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, патриарх Кирилл отмечает день своего тезоименитства, именины (день памяти святого, имя которого было дано христианину при крещении или при постриге в монашество).