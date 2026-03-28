В России назвали условие для завершения СВО в 2026 году

Губернатор Сальдо допустил завершение конфликта на Украине в 2026 году
Конфликт на Украине может закончиться в 2026 году, если у Киева и его союзников появится желание к серьезному диалогу, а не риторике. Об этом РИА Новости заяви губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, чьи слова приводит РИА Новости.

«Теоретически – да [может закончиться в 2026 году], если в Киеве и у его покровителей появится готовность говорить серьезно, а не заниматься риторикой», — заявил Сальдо.

По его словам, в текущей ситуации много слов о мире, но реальных шагов к нему мало. В связи с этим он призвал не строить иллюзий. Губернатор подчеркнул, что мир возможен только в случае, когда его действительно хотят.

Накануне президент России Владимир Путин назвал специальную военную операцию на Украине праведным боем за мирную и безопасную жизнь будущих поколений. В ходе своего выступления на торжественном вечере по случаю десятилетия Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (Росгвардии) в Государственном Кремлевском дворце Путин подчеркнул, что бойцы Вооруженных сил России сражаются за свою страну и уверенно ведут трудную боевую работу.

