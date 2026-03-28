У российского акробата нашли допинг

Российский акробат Даниил Кузьмин уличен в упортеблении запрещенных препаратов. Об этом сообщает пресс-служба международного агентства допинг-тестирования атлетов (ITA).

По результам прошедшего тестирования в организме Кузьмина выявлено наличие стероида болденона.

25-летний Кузьмин получил нейтральный статус для выступления на международных соревнованиях. В 2024 году спортсмен стал обладателем золотой медали Кубка России по спортивной акробатике.

19 сентября 2025 года глава Международного олимпийского комитета Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева.

