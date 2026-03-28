В России сделали предупреждение Японии

Россия примет контрмеры, если действия Японии будут создавать угрозы ее дальневосточным ребужам. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

По его словам, Россия будет принимать адекватные контрмеры для того, чтобы ее обороноспособность ни в коем случае не пострадала.

Дипломат призвал островное государство не забывать уроки прошлого, в особенности о том, к какому исходу привел японский милитаризм в 1945 году. Руденко отметил, что Москва побуждает Токио вернуться к мирному, созидательному треку развития.

Замглавы МИД добавил, что Россия наблюдает «упорные шаги» японского руководства по опасному пути ремилитаризации страны, включая линию на отход от пацифистских положений конституции, стремительное повышение до 2% ВВП военного бюджета, массовую закупку иностранного вооружения, в том числе ударного, а также принятие мер по либерализации экспорта продукции военного назначения.

Такая политика отрицательно сказывается на стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и напрямую затрагивает интересы соседних государств, в том числе Российской Федерации, в области обеспечения национальной безопасности, подытожил Руденко.

