В России предрекли превращение Украины «в дымящуюся воронку» при одном условии

Военкор Сладков: передача Украине ядерного оружия превратит страну в воронку
Украинский лидер Владимир Зеленский добьется превращения республики «в дымящуюся воронку». Об этом в своем Telegram-канале написал военный корреспондент Александр Сладков, комментируя слова Зеленского о том, что передача Киеву ядерного оружия должна стать одной из гарантий безопасности.

По мнению Сладкова, своими действиями политик уничтожит «остатки украинского народа.

«Этот человек добьется превращения территории, контролируемой ВСУ в дымящуюся воронку», — написал Сладков.

Накануне Владимир Зеленский заявил, что Запад должен передать Киеву ядерное оружие в рамках гарантий безопасности. Он указал на то, что Россия — ядерное государство, поэтому многие говорят, что в конфликте с Москвой невозможно одержать победу. При этом он добавил, что никто из партнеров Украины не поднимал вопрос о передаче соответствующих вооружений.

В ответ на это Мария Захарова заявила, что первыми, кто станет жертвами ядерного шантажа со стороны президента Украины Владимира Зеленского в случае появления у республики ядерного оружия, будут страны Западной Европы.

