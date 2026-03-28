Крупный выброс плазмы на Солнце поставил под угрозу лунную миссию

Ученые зафиксировали крупный выброс плазмы на Солнце, это событие может поставить под угрозу начало лунной миссии. Об этом рассказали в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН (ИКИ РАН).

«На Солнце прямо сейчас развивается крупный выброс плазмы», — говорится в сообщении.

Это событие привлекло внимание ученых в связи с тем, что в ночь с 1 на 2 апреля запланирован первый с 1972 года пилотируемый полет к Луне — впервые более чем за полвека экипаж из четырех человек должен выйти за пределы защитного действия магнитного поля Земли.

В ИКИ сообщили, что на дальних орбитах космический корабль оказывается прямо в центре облака солнечной плазмы, в то время как на Земле люди испытают лишь вторичные проявления этого космического явления, например ощутят колебания магнитного поля.

В ноябре прошлого года аналогичную миссию пришлось перенести NASA — тогда из-за солнечной активности было принято решение отложить полет спутников ESCAPADE к Марсу.

Ранее метеоролог предупредил, что на Земле началась магнитная буря.