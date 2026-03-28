Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Наука

Крупный выброс плазмы на Солнце поставил под угрозу лунную миссию

Российские ученые зафиксировали крупный выброс плазмы на Солнце
Artsiom P/Shutterstock/FOTODOM

Ученые зафиксировали крупный выброс плазмы на Солнце, это событие может поставить под угрозу начало лунной миссии. Об этом рассказали в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН (ИКИ РАН).

«На Солнце прямо сейчас развивается крупный выброс плазмы», — говорится в сообщении.

Это событие привлекло внимание ученых в связи с тем, что в ночь с 1 на 2 апреля запланирован первый с 1972 года пилотируемый полет к Луне — впервые более чем за полвека экипаж из четырех человек должен выйти за пределы защитного действия магнитного поля Земли.

В ИКИ сообщили, что на дальних орбитах космический корабль оказывается прямо в центре облака солнечной плазмы, в то время как на Земле люди испытают лишь вторичные проявления этого космического явления, например ощутят колебания магнитного поля.

В ноябре прошлого года аналогичную миссию пришлось перенести NASA — тогда из-за солнечной активности было принято решение отложить полет спутников ESCAPADE к Марсу.

Ранее метеоролог предупредил, что на Земле началась магнитная буря.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
