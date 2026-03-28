Россиянам назвали летние туристические направления с наименьшим ростом цен

Эксперт по туризму Акрамов: среди туров за рубеж медленнее всего дорожает Турция

Активно развивающиеся туристические регионы Центральной России, Кавказа и Русского Севера, Турция и ряд стран Ближнего Востока покажут наиболее умеренный рост цен на летний отдых в этом сезоне. Об этом ТАСС заявил декан факультета туризма и гостеприимства Института евразийских и восточных исследований РГГУ Александр Акрамов.

По его словам, значительные скидки действуют на некоторых ближневосточных направлениях из-за геополитической ситуации, но поездки туда для туристов проблематичны из-за жестких ограничений авиасообщения и риска задержки или отмены оставшихся рейсов.

В России сдержанная динамика цен ожидается в регионах, которые активно формируют собственные туристические продукты, но пока не сталкиваются с перегрузкой инфраструктуры, характерной для крупнейших курортов страны, считает Акрамов. В качестве примера он назвал Ярославскую, Тверскую и Вологодскую области, Карелию, а также Дагестан, Карачаево-Черкесию и Кабардино-Балкарию.

Туристический поток там растет ежегодно, но остается ниже показателей перегруженных южных курортов, что позволяет удерживать цены на стабильном уровне, пояснил эксперт.

По словам Акрамова, многие из этих регионов используют гибкую ценовую политику — специальные тарифы, акции и пакетные предложения, чтобы привлекать туристов и формировать устойчивые туристические кластеры.

Не ожидается и сильного подорожания отдыха на зарубежных курортах, где игроки туристического рынка жестко конкурируют между собой, считает эксперт. Так, турпутевки в Турцию поднялись в цене довольно умеренно — примерно на 5–10%, что значительно ниже темпов роста предыдущих лет.

