Над Россией сбили 155 БПЛА. Военная операция, день 1494-й

⚡️Запад должен передать Украине ядерное оружие в рамках гарантий безопасности, заявил Владимир Зеленский.
«Скажите мне, как вы думаете, какие гарантии безопасности должны быть у Украины? НАТО? Ядерное оружие? Ну, тогда нам нужно, чтобы с нами так и говорили: «Мы вам дадим НАТО и мы вам дадим ядерное оружие», — цитирует его «Страна.ua».
Характер боевых действий на линии фронта в Херсонской области изменился, говорить о крупных форсированиях Днепра в лоб уже нельзя, сообщил губернатор Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости.
В Новгородской области объявлена угроза атаки БПЛА, сообщает единая служба предупреждения и ликвидации ЧС.
❗Интенсивное использование высокотехнологичных ракет-перехватчиков Израилем и США на Ближнем Востоке ведет к истощению арсеналов, из-за чего Украина рискует остаться без необходимых боеприпасов, пишет The Wall Street Journal.
«Это дефицитные национальные ресурсы, и они нужны нам для других частей мира. Мы не можем продолжать в том же духе», — отметил директор Проекта противоракетной обороны в Центре стратегических и международных исследований Том Карако.
🔴Ненависть между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским «достигла апогея», заявил Дональд Трамп.
ВСУ предприняли безуспешную попытку атаки на Самарскую область, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
«Сегодня враг предпринял безуспешную попытку атаки на Самарскую область. Пострадавших нет. Повреждений на социальных, жилых объектах нет», — отметил он.
В городе Конаково Тверской области в результате падения фрагментов сбитого беспилотника загорелся частный щитовой жилой дом, никто не пострадал, сообщил губернатор Виталий Королев.
В Ростовской области системы ПВО уничтожили БПЛА и ракету, информация о пострадавших не поступала, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
❗Глава МВД Эстонии Игорь Таро опроверг информацию о якобы наличии разрешения на использование воздушного пространства Эстонии украинскими беспилотниками, пишет РИА Новости со ссылкой на посольство России в Эстонии.
Над Ленинградской областью ночью уничтожили 18 БПЛА, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
Системы ПВО ночью сбили два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.
🔴В Ярославской области в результате атаки беспилотников ВСУ погиб ребенок, который находился в частном доме в одном из СНТ, сообщил губернатор Михаил Евраев.
«Его родители в тяжелом состоянии госпитализированы. Пострадала и жительница соседнего дома», — отметил он.
Над регионом ночью нейтрализовали более 30 БПЛА, уточнил глава региона.
Одесса подвергалась массированному удару российских войск, взрывы произошли в районе порта, сообщает «Страна.ua».
🔴Дональд Трамп заявил, что в отличие от своего предшественника Джо Байдена не стал бы оказывать помощь Киеву в конфликте на Украине.
«Украина — это не наша война, но мы им помогли. Я бы не стал помогать, если бы был президентом. Эта война никогда не должна была разразиться, однако нашим президентом тогда был человек [Джо Байден] с очень низким IQ», — сказал он.
Госсекретарь США Марко Рубио в ходе встречи министров иностранных дел стран «Группы семи» (G7) во Франции поспорил с главой евродипломатии Каей Каллас и предложил ей самой заняться вопросами урегулирования конфликта на Украине, пишет Axios.
⚡️Над регионами России в период с 23:00 мск 27 марта до 7:00 мск 28 марта уничтожили 155 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.
Системы ПВО сбили БПЛА над территориями Брянской, Ленинградской, Смоленской, Белгородской, Курской, Псковской, Калужской, Тверской, Воронежской, Ростовской, Рязанской, Орловской, Тульской, Ярославской, Новгородской областей, Крыма и Московского региона.
Сегодня 1494-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.