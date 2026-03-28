Над Россией сбили 155 БПЛА. Военная операция, день 1494-й

8:05

🔴В Ярославской области в результате атаки беспилотников ВСУ погиб ребенок, который находился в частном доме в одном из СНТ, сообщил губернатор Михаил Евраев.

«Его родители в тяжелом состоянии госпитализированы. Пострадала и жительница соседнего дома», — отметил он.

Над регионом ночью нейтрализовали более 30 БПЛА, уточнил глава региона.