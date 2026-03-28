В Генштабе рассказали подробности о призыве в армию в 2026 году

Генштаб РФ: осенью на срочную службу призвано 135 тысяч человек
Задание на призыв в армию России выполнено вовремя и в полном объеме, осенью 2025 года на срочную службу было призвано 135 тысяч человек. Об этом сообщил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Владимир Цимлянский, передает «Интерфакс».

Он напомнил, что с 1 января 2026 года в стране проводятся мероприятия, связанные с призывом на военную службу граждан.

По словам военного, наиболее организованно мероприятия по привлечению людей в армию прошли в Бурятия и Коми, Карачаево-Черкессии, Забайкальском, Краснодарском и Красноярском краях, Воронежской, Калининградской, Кемеровской, Кировской, Московской, Мурманской, Сахалинской и Челябинской областях и Москве.

Представитель Генштаба уточнил, что сроки отправок граждан, призванных на военную службу, к месту ее прохождения остались прежними. Отправки будут осуществляться с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Цимлянский подчеркнул, что все граждане Российской Федерации, независимо от национальности, считают своей главной обязанностью обеспечение защиты Родины.

Ранее в Генштабе пообещали не отправлять призывников на СВО.

 
Как «хакнуть» знакомство: какие вопросы задать, чтобы получить максимум от общения
