Украинцев ограбили перед матчем за выход на ЧМ-2026

Представителей сборной Украины по футболу ограбили перед стыковым матчем за выход на чемпионат мира 2026 года против Швеции (1:3), сообщает The Sun.

По информации источника, неизвестные лица проникли в номера украинской команды в отеле в городе Бенидорм, где спортсмены проходили подготовку перед выездом в Валенсию, где и состоялась решающая игра. Отмечается, что у пострадавших игроков были украдены дорогие часы и наличные деньги.

В финале стыкового турнира шведы сыграют со сборной Польши. Последняя в своем полуфинале одержала победу над командой Албании (2:1). Решающий матч пройдет 31 марта.

Сборная Украины один раз участвовала в финальной стадии чемпионата мира по футболу — в 2006 году в Германии дошла до четвертьфинала. В активе Швеции есть серебро и две бронзы мундиалей, ее последним участием в финальной стадии было выступление на ЧМ-2018 в России, где «Тре крунур» добрались до четвертьфинала.

Чемпионат мира по футболу пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. До этого сообщалось, что на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке и участия в нем США сборная Ирана может отказаться от игры на ЧМ. Позже стало известно, что в Иране обсуждают с ФИФА возможный перенос матчей команды из США в Мексику.

