На Западе отреагировали на перепалку Каллас и Рубио из-за России

Профессор Дизен: действия Каллас показали нежелание ЕС урегулировать конфликт
Действия главы евродипломатии Каи Каллас показали нежелание Евросоюза урегулировать конфликт на Украине. Об этом в соцсети X написал профессор университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

Так он прокомментировал информацию о том, что государственный секретарь США Марко Рубио и глава евродипломатии Кая Каллас в ходе встречи министров «Группы семи» горячо поспорили о роли Вашингтона в урегулировании конфликта на Украине. В ходе встречи Каллас раскритиковала позицию Вашингтона по отношению к Москве и задалась вопросом, когда у США закончится терпение.

«Мирная стратегия» ЕС по сути направлена на то, чтобы препятствовать мирному урегулированию и еще больше втягивать США в войну против России», — оценил ситуацию Дизен.

До этого СМИ также писали, что Марко Рубио и его коллеги по «Большой семерке» обменялись взаимными обвинениями по поводу событий в Иране и Украине, выразив сомнение, что Европа уступит требованию президента Дональда Трампа принять участие в операции в Персидском заливе

Ранее Путин заявил, что Россия не отказывалась от восстановления отношений с Европой.

 
