Охранник жены Байдена случайно выстрелил себе в ногу

Сотрудник Секретной службы США, входивший в подразделение по охране бывшей первой леди Джилл Байден, случайно выстрелил себе в ногу. Как сообщает Associated Press со ссылкой на официальных представителей ведомства, инцидент произошел в международном аэропорту Филадельфии.

По предварительным данным, табельное оружие агента выстрелило, когда он сидел в служебном автомобиле без опознавательных знаков. Раненого увезли в местную больницу, его состояние оценивается как стабильное.

«Агент получил ранение в результате непреднамеренного выстрела из огнестрельного оружия», — подтвердил пресс-секретарь Секретной службы Энтони Гульельми.

Офицер полиции Филадельфии Таня Литтл рассказала, что сотрудники правоохранительных органов оперативно прибыли на место происшествия для оказания помощи пострадавшему. Джилл Байден не было рядом, когда произошел инцидент.

Представитель городского департамента авиации Хизер Редферн сообщила, что работа аэропорта не пострадала, авиасообщение осуществлялось в штатном режиме.

Сотрудники Секретной службы за последние годы неоднократно попадали в неловкие ситуации, связанные с нарушением правил обращения с оружием. Ведомство, отвечающее за охрану высших должностных лиц США и членов их семей, периодически подвергается критике за недостаточный уровень подготовки агентов. Особенно жестко его работу критиковали после покушения на главу государства в 2024 году.

Ранее охранник президента США упал в обморок на переговорах с российской делегацией.

 
