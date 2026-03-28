Хуситы поддержали Иран в конфликте против Израиля

Йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы) нанесло ракетный удар по военным объектам на территории Израиля в поддержку Ирана. Об этом сообщается на сайте хуситов.

Несколькими часами ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что был зафиксирован запуск ракеты со стороны Йемена.

Хуситы уточнили, что удар был нанесен баллистической ракетой «по важным израильским военным целям на юге оккупированной Палестины (так противники Израиля называют эту страну — прим. ред.)».

До этого официальный представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа предупреждал, что члены движения вступят в прямое боестолкновение, если к операции США и Израиля против Ирана присоединятся сторонние военные альянса, или удары по иранской территории будут наноситься из акватории Красного моря, или в случае повышения градуса эскалации в противостоянии с Ираном и членами Оси сопротивления

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива.

Ранее на Западе узнали, что Саудовская Аравия пытается сдержать хуситов от вступления в иранский конфликт.