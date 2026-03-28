В РФ предложили ввести единые стандарты полигонов для беспилотников

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Слуцкий предложил унифицировать стандарты для испытаний гражданских дронов
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил разработать единые стандарты полигонов для испытаний беспилотных технологий. Соответствующее письмо было направлено министру транспорта РФ Андрею Никитину, передает ТАСС.

«ЛДПР предлагает установить по всей стране единые критерии полигонов для тестирования беспилотников в гражданских целях», — сообщается в письме.

Слуцкий отметил, что партия также предлагает разработать порядок открытия воздушного пространства для проведения соревнований, перечень документов, сроки их подачи и механизм межведомственного согласования.

Инициатива касается введения единых стандартов оснащения и эксплуатации площадок для испытаний гражданских дронов, определения их категорий, формирования реестра доступных полигонов для разработчиков, образовательных и спортивных организаций, а также формирования механизма аккредитации полигонов, проведения соревнований с использованием беспилотников и, соответственно, единого порядка открытия воздушного пространства для полетов.

В настоящее время, отметил Слуцкий, отсутствует единый подход к организации таких площадок, а требования к проведению соревнований и использованию воздушного пространства разнятся от региона к региону, что затрудняет проведение спортивных соревнований. Он подчеркнул, что государство должно системно поддерживать развитие беспилотных технологий и и создавать условия для испытателей и производителей.

В прошлом году президент Владимир Путин поручил обеспечить проведение детского турнира по БПЛА в 2026 году.

Ранее в России создали аналог системы Starlink.

 
Теперь вы знаете
Как «хакнуть» знакомство: какие вопросы задать, чтобы получить максимум от общения
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!