В РФ предложили ввести единые стандарты полигонов для беспилотников

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил разработать единые стандарты полигонов для испытаний беспилотных технологий. Соответствующее письмо было направлено министру транспорта РФ Андрею Никитину, передает ТАСС.

«ЛДПР предлагает установить по всей стране единые критерии полигонов для тестирования беспилотников в гражданских целях», — сообщается в письме.

Слуцкий отметил, что партия также предлагает разработать порядок открытия воздушного пространства для проведения соревнований, перечень документов, сроки их подачи и механизм межведомственного согласования.

Инициатива касается введения единых стандартов оснащения и эксплуатации площадок для испытаний гражданских дронов, определения их категорий, формирования реестра доступных полигонов для разработчиков, образовательных и спортивных организаций, а также формирования механизма аккредитации полигонов, проведения соревнований с использованием беспилотников и, соответственно, единого порядка открытия воздушного пространства для полетов.

В настоящее время, отметил Слуцкий, отсутствует единый подход к организации таких площадок, а требования к проведению соревнований и использованию воздушного пространства разнятся от региона к региону, что затрудняет проведение спортивных соревнований. Он подчеркнул, что государство должно системно поддерживать развитие беспилотных технологий и и создавать условия для испытателей и производителей.

В прошлом году президент Владимир Путин поручил обеспечить проведение детского турнира по БПЛА в 2026 году.

Ранее в России создали аналог системы Starlink.