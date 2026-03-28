Фигуристка Сакамото завершила карьеру

Японская фигуристка Сакамото завершила профессиональную карьеру
Global Look Press

Победительница чемпионата мира 2026 года по фигурному катанию Каори Сакамото завершила профессиональную карьеру, сообщает Спортс.

Спортмсенка ушла из спорта в возрасте 25 лет. На проходящем в Праге мировом первестве Сакамото выиграла четвертую для себя золотую награду данных соревнований, набрав по сумме за короткую и произвольную программы 238,28 балла.

На Олимпийских играх 2026 года Сакамото выиграла две серебряные награды, став призеркой в первестве женщин-одиночниц, а также в командном турнире.

Золотую медаль завоевала американская спортсменка Алиса Лью, набравшая 226,79 балла. Третьей стала японка Ами Накаи с суммой в 219,16 балла. От России на Олимпиаде-2026 выступила Аделия Петросян. По итогам короткой и произвольной программ фигуристка набрала 214,53 балла и завершила соревнования на шестой позиции.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что является фанаткой Каори Сакамото.

 
Теперь вы знаете
Как «хакнуть» знакомство: какие вопросы задать, чтобы получить максимум от общения
