Фигуристка Сакамото завершила карьеру

Победительница чемпионата мира 2026 года по фигурному катанию Каори Сакамото завершила профессиональную карьеру, сообщает Спортс.

Спортмсенка ушла из спорта в возрасте 25 лет. На проходящем в Праге мировом первестве Сакамото выиграла четвертую для себя золотую награду данных соревнований, набрав по сумме за короткую и произвольную программы 238,28 балла.

На Олимпийских играх 2026 года Сакамото выиграла две серебряные награды, став призеркой в первестве женщин-одиночниц, а также в командном турнире.

Золотую медаль завоевала американская спортсменка Алиса Лью, набравшая 226,79 балла. Третьей стала японка Ами Накаи с суммой в 219,16 балла. От России на Олимпиаде-2026 выступила Аделия Петросян. По итогам короткой и произвольной программ фигуристка набрала 214,53 балла и завершила соревнования на шестой позиции.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что является фанаткой Каори Сакамото.