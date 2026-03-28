В Абу-Даби шесть человек пострадали в результате атаки Ирана

Пять индусов и один пакистанец пострадали при падении обломков ракеты в Абу-Даби

Пятеро граждан Индии и один пакистанец пострадали в результате падения обломков сбитой иранской баллистической ракеты в районе промышленной зоны Халифа (KEZAD) в Абу-Даби. Об этом сообщила пресс-служба правительства эмирата в X.

Об ударе стало известно утром 28 марта.

Отмечается, что иностранцы получили ранения от легкой до средней степени тяжести.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

