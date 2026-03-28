Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Фото

«Не приемлю шутки ниже пояса»: Андрею Рожкову из «Уральских пельменей» — 55

Российскому комику и актеру Андрею Рожкову, основателю и капитану легендарной команды КВН «Уральские пельмени», исполнилось 55 лет.

Андрей Рожков родился 28 марта 1971 года в Екатеринбурге. В школьные годы увлекся спортом, получил разряд мастера спорта по борьбе, занимался плаванием и лыжами. После школы поступил в Уральский политехнический институт на механико-машиностроительный факультет, где выбрал специальность «технология сварочного производства».

В студенчестве активно участвовал в стройотрядах, что в итоге привело его в КВН.

В 1993 году вместе с друзьями-стройотрядовцами создал команду «Уральские пельмени», с 1995 года стал ее капитаном. В 2000 году команда выиграла Высшую лигу КВН, получив статус «Последние чемпионы ХХ века».

После завершения карьеры в КВН Рожков продолжил выступать в телепроекте «Уральские пельмени», а также участвовал в других развлекательных программах: «Южное Бутово», «Comedy Club», «Большая разница», снимался в сериалах и озвучивал мультфильмы.

«Я не приемлю шутки ниже пояса, так же как шутки, которые могут оскорбить верующих или на тему каких-то человеческих недугов. Если что-то такое проскакивает, я реагирую очень болезненно. Мне кажется, юмор у нас сейчас скатывается в пошлость. Это связано и с употреблением мата. Это тоже категорически не приемлю», — говорил Рожков.

В 2016 году он стал директором коллектива, однако в феврале 2018-го покинул пост, а позже вместе с Вячеславом Мясниковым создал дуэт «Ваши пельмени».

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
