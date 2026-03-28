Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Шеф Пентагона отказался повышать чернокожих офицеров и женщин

NYT: шеф Пентагона Хегсет отказал в повышении чернокожим офицерам и женщинам
Andrew Harnik/Pool/Reuters

Военный министр США Пит Хегсет заблокировал продвижение по службе двух чернокожих мужчин, а также двух женщин, которых представили к получению генеральских званий. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

Как сообщает издание, офицеры были в списке тех, кто рассматривался как кандидат на получение погон бригадного генерала. По данным источников NYT, решение Хегсета напрямую связано с расой и полом командиров, а не с их профессиональными качествами.

По словам собеседников, шеф Пентагона несколько месяцев требовал убрать имена этих людей из представленных на продвижение. Он обращался к министру армии Дэну Дрисколлу, но тот отказывался.

В самом списке из трех десятков офицеров в основном находятся белые мужчины, сообщается в материале.

До этого Пит Хегсет заявил в соцсети X о закрытии программы по разнообразию «Женщины, мир и безопасность». Кроме того, он обещал, что в армии США больше не будет «чуваков в платьях».

Ранее американская армия закрыла свои двери для трансгендеров («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!