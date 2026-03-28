Военный министр США Пит Хегсет заблокировал продвижение по службе двух чернокожих мужчин, а также двух женщин, которых представили к получению генеральских званий. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

Как сообщает издание, офицеры были в списке тех, кто рассматривался как кандидат на получение погон бригадного генерала. По данным источников NYT, решение Хегсета напрямую связано с расой и полом командиров, а не с их профессиональными качествами.

По словам собеседников, шеф Пентагона несколько месяцев требовал убрать имена этих людей из представленных на продвижение. Он обращался к министру армии Дэну Дрисколлу, но тот отказывался.

В самом списке из трех десятков офицеров в основном находятся белые мужчины, сообщается в материале.

До этого Пит Хегсет заявил в соцсети X о закрытии программы по разнообразию «Женщины, мир и безопасность». Кроме того, он обещал, что в армии США больше не будет «чуваков в платьях».

Ранее американская армия закрыла свои двери для трансгендеров («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).