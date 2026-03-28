В Генштабе ВС РФ рассказали, кто освобожден от призыва на военную службу

Цимлянский: от призыва освобождаются добровольцы, полгода находившиеся на фронте
Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Россияне, не менее шести месяцев участвовавшие в боевых действиях на Украине в качестве добровольцев, освобождаются от призыва на военную службу. Об этом заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Владимир Цимлянский, передает РИА Новости.

«Теперь граждане, пребывавшие в добровольческих формированиях, предусмотренных Федеральным законом «Об обороне», и не менее шести месяцев участвовавшие в боевых действиях, а также граждане, прошедшие военную службу в Донецкой и Луганской народных республиках, освобождаются от призыва», — рассказал вице-адмирал.

Он уточнил, что гражданам предоставляется отсрочка от призыва на службу в армии на время их пребывания в добровольческих формированиях.

28 марта Цимлянский обратил внимание, что призывников не будут направлять на службу в зону специальной военной операции (СВО) на Украине. Также их не отправят в Запорожскую область, Донецкую народную республику, Херсонскую область и Луганскую народную республику.

Ранее в Государственной думе РФ рассказали о плюсах круглогодичного призыва в армию.

 
