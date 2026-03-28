Пожилой монах проводил непристойный ритуал для повышения мужской привлекательности

В Таиланде пожилого монаха заподозрили в сексуальных контактах с прихожанами
Тайский монах проводил непристойный «ритуал повышения привлекательности» для пожилых прихожан. Об этом пишет The Thaiger.

В провинции Лоэй разгорелся скандал вокруг 65-летнего монаха Сомчая Тэчапаньо и его помощника по имени Чон. Их обвиняют в обмане пожилых мужчин, для которых они проводили «ритуал повышения привлекательности». По словам местных жителей, монаха и его спутника часто видели вместе, а другие служители храма утверждают, что уже предупреждали настоятеля о неподобающем поведении мужчин.

Один из местных жителей рассказал, что Чон пригласил его на ночной «обряд», пообещав усилить его обаяние. Мужчина заявил, что ритуал включал интимные действия, включая оральный секс, после чего ему выдали часть монашеского облачения с уверением, что оно поможет вернуть любовь жены.

После появления обвинений Сомчай покинул храм и перевелся в другое монастырское сообщество. В интервью телеканалу Amarin TV он отверг все подозрения, заявив, что давно отстранил Чона за неподобающее поведение и готов уйти с поста, чтобы доказать свою невиновность.

Национальное управление по делам буддизма расследование пока не комментирует.

Ранее настоятель буддийского храма дал обет безбрачия и попалсяпопался на романе с четырьмя женщинами.

 
Как «хакнуть» знакомство: какие вопросы задать, чтобы получить максимум от общения
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!