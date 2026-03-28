Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

Беспилотники атаковали аэропорт в Кувейте

KUNA: БПЛА повредили радиолокационную систему в Международном аэропорту Кувейта
Несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) атаковали Международный аэропорт Кувейта. Об этом сообщил официальный представитель Управления гражданской авиации эмирата Абдалла ар-Раджи, пишет KUNA.

«Пострадавших не зафиксировано», — подчеркнул он.

Как сказал ар-Раджи, в результате налета одна из радиолокационных систем аэропорта получила значительные повреждения. На месте работают аварийно-спасательные бригады и представители компетентных органов, им предстоит ликвидировать последствия атаки.

25 марта на территории Международного аэропорта Кувейта произошел пожар. Огонь охватил топливный резервуар. Как рассказал представитель министерства обороны страны Сауд аль-Атван, причиной послужил удар двух БПЛА, запущенных с территории Ирана. Представитель пожарной службы эмирата Мухаммед аль-Гариб добавил, что к ликвидации возгорания были привлечены силы различных ведомств. В том числе на место происшествия направили армию и национальную гвардию.

В конце февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. В ответ на атаки Исламская Республика наносит удары ракетами и дронами по еврейскому государству и американским базам в странах Ближнего Востока — Кувейте, Саудовской Аравии, Катаре и других.

Ранее в Кувейте был атакован нефтеперерабатывающий завод.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!