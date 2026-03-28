Беспилотники атаковали аэропорт в Кувейте

Несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) атаковали Международный аэропорт Кувейта. Об этом сообщил официальный представитель Управления гражданской авиации эмирата Абдалла ар-Раджи, пишет KUNA.

«Пострадавших не зафиксировано», — подчеркнул он.

Как сказал ар-Раджи, в результате налета одна из радиолокационных систем аэропорта получила значительные повреждения. На месте работают аварийно-спасательные бригады и представители компетентных органов, им предстоит ликвидировать последствия атаки.

25 марта на территории Международного аэропорта Кувейта произошел пожар. Огонь охватил топливный резервуар. Как рассказал представитель министерства обороны страны Сауд аль-Атван, причиной послужил удар двух БПЛА, запущенных с территории Ирана. Представитель пожарной службы эмирата Мухаммед аль-Гариб добавил, что к ликвидации возгорания были привлечены силы различных ведомств. В том числе на место происшествия направили армию и национальную гвардию.

В конце февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. В ответ на атаки Исламская Республика наносит удары ракетами и дронами по еврейскому государству и американским базам в странах Ближнего Востока — Кувейте, Саудовской Аравии, Катаре и других.

Ранее в Кувейте был атакован нефтеперерабатывающий завод.